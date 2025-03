L'emoji della funivia di montagna mostra una funivia su una linea diretta sul fianco di una montagna (montagna non raffigurata; solo implicita). A differenza di uno skilift, la funivia è chiusa. Usa questo quando chiacchieri con i tuoi amici all'aria aperta su come preferiresti scalare una scogliera in funivia invece di arrampicarti... o quando vuoi mandare un messaggio ai tuoi amici "ci vediamo in cima!"

Copia

Keywords: cabina, funivia, montagna, veicolo

Codepoints: 1F6A0

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )