Andare in bicicletta in montagna è un modo popolare per chi ama l'avventura all'aria aperta. L'emoji della mountain bike mostra una persona che indossa abiti sportivi e un casco seduto su una bicicletta di fronte alle montagne. Questa emoji è disponibile in una varietà di tonalità della pelle e generi diversi. L'emoji della persona in mountain bike è incentrata sul ciclismo fuoristrada e emana una sensazione di vita all'aria aperta, adrenalina, avventura e brividi emozionanti. Usa questa emoji quando parli di una fuga nella natura, campeggio, mountain bike o attività legate alla salute e al fitness. Esempio: non vedo l'ora di uscire dalla città e andare 🚵.

Copia

Keywords: ciclista, ciclista di mountain bike, mountain bike

Codepoints: 1F6B5

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )