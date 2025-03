Niente dice giornata alla spa, sauna, vasca idromassaggio, cetrioli per gli occhi e asciugamani caldi come un'emoji piena di vapore avvolta in un asciugamano. Usa questa emoji se vuoi esprimere qualcosa di rilassante. Ad esempio, "Omg Vicky, sono così stressato che ho bisogno di una giornata alle terme 🧖" Colpo di scena: puoi usare questa emoji anche per descrivere una situazione piena di vapore, come una storia d'amore tra due persone che potrebbe surriscaldarsi e creare "vapore ”. Esempio: “Karen, dobbiamo andare alle terme 🧖. Ho bisogno di un po' di tempo per rilassarmi".

Keywords: bagno turco, persona in sauna, sauna

Codepoints: 1F9D6

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )