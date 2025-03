Sia che tu stia tagliando quelle ciocche o semplicemente cercando un nuovo look, la persona che si fa un'emoji di taglio di capelli ti descrive. Troverai questo servizio in un barbiere o in un salone. Potresti ottenere alcuni sguardi, a seconda di quanti capelli vengono tagliati. L'emoji mostra una persona con le forbici pronta a tagliarsi i capelli. La persona che riceve un'emoji di taglio di capelli ha diverse tonalità della pelle e sessi Usa questa emoji quando parli di un nuovo cambiamento ai tuoi capelli, come un taglio di capelli, o quando ti riferisci a un barbiere, barbiere, parrucchiere o salone. Questo può anche emanare una sensazione di bellezza o cambiare il tuo aspetto. Esempio "Bill, hai davvero bisogno di un 💇🏽‍♂️. Non riesco a vedere i tuoi occhi sotto tutti quei capelli"

Copia

Keywords: bellezza, salone, salone di bellezza, taglio di capelli

Codepoints: 1F487

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )