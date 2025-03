La scherma è uno sport popolare in cui due avversari si combattono con spade sottili come il fioretto, la spada e la sciabola. È uno sport molto competitivo che richiede molta abilità. Questa emoji mostra una persona in un tradizionale abito da scherma bianco (chiamato lamé) che impugna una spada da scherma e indossa una maschera facciale in posizione di attacco. Usa questa emoji quando parli di scherma o combattimento. Esempio: “La scherma è uno sport così interessante. 🤺 Meno male che indossano mascherine o potrebbero cavargli gli occhi!"

Keywords: fioretto, persona, scherma, schermidore, spada

Codepoints: 1F93A

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )