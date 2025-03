Questa emoji raffigura due lottatori che indossano canottiere di due colori diversi. Questi due avversari sembrano essere pronti in una posizione pronta, come in attesa che l'arbitro segnali l'inizio della partita. Questo antico sport si è evoluto nel tempo, ed è tuttora praticato in tutto il mondo. La cosa che tutte le forme di wrestling hanno in comune è -- due persone che combattono. Questa emoji ha varianti che raffigurano lottatori maschi, femmine e di genere neutro.

Keywords: persone, persone che fanno la lotta, sport, wrestler, wrestling

Codepoints: 1F93C

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )