🚴 ciclista + 17 variants

Rimani fuori dalla pista ciclabile, a meno che tu non sia in bicicletta. I ciclisti hanno alcune delle gambe più forti del mondo. Conoscevi i ciclisti nel Tour de France in bicicletta 3.470 km. È un sacco di ciclismo. Questa emoji raffigura un ciclista in sella alla sua bicicletta completa di casco e abbigliamento sportivo.