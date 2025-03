Martelletto alla mano, il giudice è visto come il capo di un tribunale. Un giudice lavora per sostenere la legge e decidere nei casi per coloro che la violano. L'emoji del giudice mostra una persona in veste da giudice con un martelletto. L'emoji del giudice è disponibile in diverse tonalità della pelle e generi. Questa emoji è spesso associata a un'aula di tribunale, alla legge o a un giudice. Può anche essere associato a un sentimento di potere e giustizia. L'emoji può anche essere usato quando si parla del giudizio di qualcuno su un'altra persona. Esempio: "Brenda ha appena finito la scuola di legge. Dice che vuole diventare giudice 👩🏽‍⚖️⚖️"

Keywords: bilancia, giudice, giustizia

Codepoints: 1F9D1 200D 2696 FE0F

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )