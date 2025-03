Maillet en main, le juge est perçu comme le chef d'une salle d'audience. Un juge s'emploie à faire respecter la loi et à statuer sur les cas de ceux qui l'enfreignent. L'emoji du juge montre une personne en robe de juge avec un marteau. L'emoji du juge est disponible dans différents tons de peau et sexes. Cet emoji est souvent associé à une salle d'audience, à la loi ou à un juge. Il peut également être associé à un sentiment de pouvoir et de justice. L'emoji peut également être utilisé pour parler du jugement de quelqu'un sur une autre personne. Exemple : "Brenda vient de terminer ses études de droit. Elle dit qu'il a pour objectif de devenir juge 👩🏽‍⚖️⚖️"

Keywords: balance, juge

Codepoints: 1F9D1 200D 2696 FE0F

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )