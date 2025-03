Calme! La classe est en session. Un enseignant est une personne responsable de l'expérience d'apprentissage. La salle de classe est le sanctuaire de l'enseignant. Les élèves écoutent pendant les cours pour avoir de bonnes notes à l'école ! L'emoji professeur montre le visage d'une personne portant des lunettes, tenant un livre, devant un tableau noir. D'autres versions de l'emoji montrent le visage d'une personne et d'une école. L'émoji de l'enseignant se présente sous différents tons de peau et sexes, et pourrait représenter un professionnel de l'enseignement de n'importe quel niveau, de l'enseignant de la maternelle au professeur d'université. Cet emoji donne le sentiment d'être très intelligent, studieux et doué pour l'enseignement. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de l'école, de l'université, de l'éducation ou de la profession enseignante. Exemple : Mme Green était mon professeur de 3e année préféré 👩‍🏫.

Keywords: enseignant, enseignante, formateur, formatrice, personnel enseignant, professeur

Codepoints: 1F9D1 200D 1F3EB

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )