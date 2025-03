Quieto! A aula está em sessão. Um professor é uma pessoa que está a cargo da experiência de aprendizagem. A sala de aula é o santuário do professor. Os alunos ouvem durante a aula para que possam tirar boas notas na escola! O emoji de professor mostra o rosto de uma pessoa de óculos, segurando um livro, em frente a uma lousa. Outras versões do emoji mostram o rosto de uma pessoa e de uma escola. O emoji de professor vem em diferentes tons de pele e gêneros e pode representar um profissional de ensino de qualquer nível - desde o professor do jardim de infância até o professor universitário. Este emoji transmite a sensação de ser muito inteligente, estudioso e bom em ensinar. Use este emoji ao falar sobre escola, faculdade, educação ou profissão docente. Exemplo: A Sra. Green era minha professora favorita da 3ª série 👩‍🏫.

Keywords: instrutora, professora, professora na escola

Codepoints: 1F9D1 200D 1F3EB

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )