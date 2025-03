Tahimik! Sesyon na ang klase. Ang guro ay isang taong namamahala sa karanasan sa pagkatuto. Ang silid-aralan ay ang santuwaryo ng guro. Ang mga mag-aaral ay nakikinig sa panahon ng klase upang makakuha sila ng magagandang marka sa paaralan! Ang gurong emoji ay nagpapakita ng mukha ng taong may salamin, may hawak na libro, sa harap ng pisara. Ang iba pang mga bersyon ng emoji ay nagpapakita ng mukha ng isang tao at isang paaralan. Ang emoji ng guro ay may iba't ibang kulay ng balat at kasarian, at maaaring kumatawan sa isang propesyonal sa pagtuturo sa anumang antas -- mula sa pagtuturo sa kindergarten hanggang sa propesor sa kolehiyo. Ang emoji na ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging napakatalino, masipag, at mahusay sa pagtuturo. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa paaralan, kolehiyo, edukasyon, o propesyon sa pagtuturo. Halimbawa: Si Ms. Green ang paborito kong guro sa ika-3 baitang 👩‍🏫.

Keywords: guro, propesor, tagaturo

Codepoints: 1F9D1 200D 1F3EB

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )