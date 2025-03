Ang lakas ay binuo gamit ang mga timbang sa gym. Ang taong nagbubuhat ng weight na emoji ay isang top pick para sa mga mahihilig sa gym at weight lifter. Ang emoji ay nagpapakita ng isang tao sa isang mapagkumpitensyang weight lifting outfit na may balot sa tuhod, na nagbubuhat ng mabigat na bar na puno ng mga pabigat sa itaas ng kanilang ulo. Bahagyang nakayuko ang bar para ilabas ang pakiramdam na mabigat ang mga bigat. Ang taong nagbubuhat ng timbang na emoji ay may iba't ibang kulay ng balat at kasarian. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang malakas na tao na mahilig magbuhat ng timbang. Maaari rin itong gamitin upang pag-usapan ang tungkol sa gym o isang kumpetisyon sa pag-aangat ng timbang. Ginagamit din ang emoji na ito kapag tumutukoy sa pagsasanay sa palakasan. Halimbawa "Sinisikap kong magbuhat ng mabigat ngayon. 🏋🏼 Ito ay magiging isang mahirap na pag-eehersisyo."

Keywords: lifter, weight lifter, weights

Codepoints: 1F3CB FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )