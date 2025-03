Ang laki ng paa mo! Ang foot emoji ay kumakatawan sa isang paa ng tao na handang maglaro ng kickball. Ipinapakita ng foot emoji ang ilalim ng isang paa na may limang daliri. Ang ilang bersyon ng emoji na ito ay may kasamang bukung-bukong. Ang foot emoji ay may iba't ibang kulay ng balat. Ang emoji na ito ay kadalasang nauugnay sa mga bahagi ng katawan, pagsipa, pagtayo, paglalakad, at anumang bagay na nauugnay sa paa. Halimbawa: Ang kasal ni Rosie ay isang nakayapak 🦶 kasal dahil ito ay nasa beach.

Kopya

Keywords: apakan, paa, sipa

Codepoints: 1F9B6

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )