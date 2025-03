Ang emoji ng magsasaka ay nagsusuot ng mapusyaw na kulay na straw na sumbrero, oberols at isang maliwanag na kulay na kamiseta. Habang ipinapakita ng ilang bersyon ng emoji ang magsasaka na may hawak na pitchfork, ang iba naman ay nagpapakita sa kanila na may hawak na ani gaya ng carrots, wheat o corn. Magagamit mo ang emoji na ito para ilarawan ang isang taong nagtatrabaho sa negosyong pang-agrikultura o gustong magtrabaho sa kanilang hardin!

Keywords: hardinero, magsasaka, rantsero

Codepoints: 1F9D1 200D 1F33E

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )