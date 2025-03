👨 lalaki + 41 variants

Mundo ba talaga ng lalaki? Ang emoji ng lalaki ay kumakatawan sa mga lalaki na may iba't ibang hugis at laki. Maaaring gamitin ang emoji na ito upang pag-usapan ang tungkol sa nobyo, asawa, anak, kapatid, tiyuhin, katrabaho, o kaibigan ng isang tao. Ginagamit din ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang bagay na partikular na may kinalaman sa mga lalaki.