Ang emoji na ito ay may iba't ibang kulay ng balat, gayundin ang lahat ng emoji na may kaugnayan sa kamay. Ang kamay na naka-splay ang mga daliri ay ang perpektong pagpipilian kapag nagsasabi ng hi sa isang tao, dahil mukhang isang kamay na kumakaway bilang pagbati. Maaari itong magamit upang magbigay ng virtual high five. Maaari din itong gamitin upang sumagisag sa "stop", kaya ipadala ito sa iyong nakababatang kapatid kapag siya ay nakakainis.

Keywords: daliri, kamay, nakabukas na kamay, nakataas na nakabukas na kamay, palad, tumigil

Codepoints: 1F590 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )