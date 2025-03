Hello, matutulungan kita diyan. Ang taong nagtitip ng kamay na emoji ay nagpapakita ng kilos ng kamay na nangangahulugang may mag-chime at magbibigay ng mungkahi. Ang emoji ng taong nag-tipping hand ay nagpapakita ng isang tao na nakataas ang kamay sa baba at nakaharap sa langit ang palad. Ang emoji ay may iba't ibang kulay ng balat at kasarian. Gamitin ang emoji na ito kapag gusto mong ibigay ang iyong opinyon. Maaari rin itong gamitin upang magbigay ng isang pakiramdam ng kaguluhan. Halimbawa: Mayroon akong mungkahi.💁‍♂️ Huwag isaksak iyon kapag may tubig.

Keywords: impormasyon, kamay, tao sa information desk, taong nakatikwas ang kamay, tulong

Codepoints: 1F481

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )