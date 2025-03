Shhh! Huwag magsabi ng anuman tungkol dito. I-zip ang iyong mga labi at huwag magsalita. Ang emoji ng mukha na may zipper-bibig ay nagpapakita ng mukha na naka-zipper ang mga labi nito. Maaari itong gamitin kapag pinag-uusapan ang tungkol sa tiwala, katapatan at tinitiyak na ligtas at protektado ang lihim na impormasyon ng isang tao. Kung ang impormasyon ay tungkol sa isang nakakahiyang lihim, secure na impormasyon, o isang sorpresa, magagamit ang emoji na ito. Ang lahat ay tumahimik sa isang ito! Halimbawa: “Ginagawa namin si Becky ng sorpresang birthday party. Please don't say anything to her or you will ruin the surprise. 🤐”

Keywords: bibig, hindi magsasalita, mukha, naka-zipper ang bibig, zipper

Codepoints: 1F910

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )