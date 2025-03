Ang mukha na may kamay sa ibabaw ng bibig na emoji ay naglalarawan ng isang dilaw na mukha na may dilat na mga mata at isang kamay na nakatakip sa bibig nito. Tila na-iskandalo at nabigla ito sa isang bagay na narinig o nakita—o hindi sinasadyang nasabi. O baka hindi makapaniwala ang emoji na ito na natumba nito ang mahalagang plorera. Oops. Gamitin ito sa tuwing ikaw mismo ay nawawalan ng mga salita.

Keywords: mukha na nakatakip ang kamay sa bibig, oops, whoops

Codepoints: 1F92D

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )