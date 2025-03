Hindi ka ba nakaimik? Ang mukha na walang bibig na emoji ay maaaring mag-pop up sa iyong mga mensahe sa lalong madaling panahon. Ang mukha na walang bibig na emoji ay nagpapakita ng dilaw na mukha na may dalawang bukas na mata at walang bibig. Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit upang ilabas ang pakiramdam ng pagiging hindi makapagsalita o hindi pinapansin. Ang emoji na ito ay maaari ding gamitin upang magbigay ng pakiramdam ng kalungkutan, kalungkutan, o pagkabigo. Gamitin ang emoji na ito kapag hindi ka makapagsalita, o gusto mong ipakita na nabigo ka sa isang tao o isang bagay. Halimbawa: Ako ay 😶 pagkatapos ng pulong na iyon at ang nakakadismaya na balita.

Keywords: hindi nagsasalita, mukha, mukhang walang bibig, tahimik, walang bibig

Codepoints: 1F636

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )