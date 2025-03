Ang duling na mukha na may dila emoji ay nagtatampok ng dilaw na mukha, ang mga mata ay nakapikit nang mariin at isang mahaba at kulay-rosas na dila na lumalabas sa nakangiting bibig. Marahil ang emoji na ito ay kumain lang ng isang bagay na bulok, marahil ito ay kumuha ng isang shot ng ilang matapang na alak, o marahil ito ay nagsabi lamang ng isang bagay na masama, ngunit ngayon ay parang -- biro lang.