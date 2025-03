Huwag saksakin ang sinuman sa likod, lalo na hindi gamit ang kutsilyo sa kusina! Ang kitchen knife emoji ay kumakatawan sa isang chef's knife na matatagpuan sa kusina para maghiwa at maghiwa ng karne, gulay, prutas at iba pang sangkap para magluto ng pagkain. Ginagamit din ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang matalinghagang pananaksak sa likod ng isang tao at pagkawala ng kanilang tiwala.