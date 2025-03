Nagtatampok ng puting plato na may tinidor at kutsilyo sa magkabilang gilid, maaaring ipaalam ng emoji na ito sa isang tao na gutom ka, oras na para ihanda ang mesa at ilagay ang pagkain, o gusto mong lumabas para kumain sa isang restaurant.

Keywords: hapag-kainan, kutsilyo, pinggan, tinidor, tinidor at kutsilyo na may pinggan, tinidor, kutsilyo at pinggan

Codepoints: 1F37D FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )