Kung ikaw ay nasa mood para sa Japanese ramen, maaari kang makakuha ng isang fish cake sa itaas. Ang fish cake na may swirl emoji ay kumakatawan sa isang Narutomaki, isang sikat na topping para sa Asian noodle dish.

Ang fish cake na may swirl emoji ay nagpapakita ng isang bilog na puting fish cake na may pink na swirl sa gitna nito. Ang fish cake na may swirl emoji ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang mga Asian cuisine tulad ng sushi, ramen, at iba pang uri ng noodle soup. Gamitin ang emoji na ito kapag naghahangad ka ng pagkain mula sa malayong silangan. Halimbawa: Kami ni Jodi ay kumukuha ng ramen ngayong gabi! 🍜🍥

