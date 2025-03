Uy pwede mo ba akong tulungang buksan itong niyog? Ang tropikal na prutas na ito ay sikat sa panahon ng mga bakasyon sa beach at sa kusina bilang isang malusog na karagdagan sa mga pagkain. Ang coconut emoji ay nagpapakita ng prutas ng niyog na hiniwa sa kalahati na may puting meaty center at mabalahibong brown na shell. Ginagamit ang mga niyog sa maraming pagkain at pagkain tulad ng mga cocktail, candies, at tropikal na inumin. Ang niyog ay napakatigas sa labas at napakahirap buksan. Kapag ito ay bukas, ang karne at juice ay matamis. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga niyog, isang bagay na malusog, o isang taong mahirap basagin ang personalidad! Halimbawa: "Mukhang hindi masyadong maganda si Viv, ngunit kapag nabasag mo na ang matigas na shell na iyon, siya ay matamis na parang niyog 🥥

Keywords: niyog, palmera, piña colada

Codepoints: 1F965

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )