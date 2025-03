Ehi, puoi aiutarmi ad aprire questa noce di cocco? Questo frutto tropicale è apprezzato durante le vacanze al mare e in cucina come salutare aggiunta ai pasti. L'emoji del cocco mostra un frutto di cocco tagliato a metà con un centro carnoso bianco e un guscio marrone peloso. Le noci di cocco sono utilizzate in molti cibi e prelibatezze come cocktail, caramelle e bevande tropicali. La noce di cocco è molto dura all'esterno e molto difficile da aprire. Una volta aperto, la carne e il succo sono dolci. Usa questa emoji quando parli di noci di cocco, qualcosa di sano o qualcuno che ha una personalità difficile da decifrare! Esempio: "Viv non sembra molto simpatica, ma una volta rotto quel guscio duro, è dolce come una noce di cocco 🥥

Keywords: cocco, noce di cocco, palma, piña colada

Codepoints: 1F965

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )