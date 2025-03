Ei, você pode me ajudar a abrir este coco? Esta fruta tropical é popular durante as férias na praia e na cozinha como uma adição saudável às refeições. O emoji de coco mostra um coco cortado ao meio com um centro carnudo branco e casca marrom peluda. Os cocos são usados em muitos alimentos e guloseimas como coquetéis, doces e bebidas tropicais. O coco é muito duro por fora e muito difícil de abrir. Depois de aberto, a carne e o suco são doces. Use este emoji ao falar sobre cocos, algo saudável ou alguém que tem uma personalidade difícil de quebrar! Exemplo: “Viv não parece muito legal, mas quando você quebra aquela casca dura, ela fica doce como um coco 🥥

Keywords: coco, fruta

Codepoints: 1F965

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )