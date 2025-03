Este emoji mostra um jarro marrom no qual flutua um líquido verde. Isso é chamado de Mate, que é uma bebida com cafeína popular em vários países da América do Sul. A erva-mate, principal ingrediente dessa famosa bebida, também é o que torna o conteúdo verde. É bebido com canudo de metal, como de costume.

Keywords: bebida, mate

Codepoints: 1F9C9

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )