Do verde ao vermelho e ao laranja, o emoji de comida enlatada tem alguma variedade. Pode ser usado para representar mantimentos ou vegetais. O formato da lata também varia de acordo com a plataforma, algumas com imagens de tomate. Esses emojis podem ser usados para se referir a alimentos com longa vida útil.

Copiar

Keywords: comida enlatada, lata

Codepoints: 1F96B

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )