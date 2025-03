Ordenar-se! Batatas fritas são um alimento básico americano em fast food. A batata frita não é a mais saudável, mas essas batatas fritas com certeza são populares. O emoji de batatas fritas mostra um recipiente vermelho com batatas fritas. É muito semelhante ao esquema de cores do McDonalds, uma grande rede de fast food. Batatas fritas são geralmente servidas com hambúrgueres. Use este emoji ao falar sobre fast food, comida não saudável, culinária ou cultura americana. Exemplo: “Estou com vontade de comer batatas fritas crocantes. Sexta-feira significa dia de fritar 🍟”

Copiar

Keywords: batata frita, fritas

Codepoints: 1F35F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )