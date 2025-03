Esta fruta tropical grita verão nos trópicos. O emoji de abacaxi é ideal para descrever férias na praia. O emoji mostra a fruta dourada pontiaguda com suas folhas pontiagudas crescendo no topo. Também é um tratamento saudável e o emoji é frequentemente usado quando se fala em alimentação saudável e smoothies. Embora o emoji represente a fruta, sua textura também pode ser usada para descrever alguém com uma personalidade ruim. Alguém que parece doce, mas vai cutucá-lo com seus espinhos se você chegar muito perto. Exemplo: “Quem está pronto para pina-coladas na praia? 🍍🍍”

Copiar

Keywords: abacaxi, fruta

Codepoints: 1F34D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )