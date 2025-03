Ang tropikal na prutas na ito ay sumisigaw sa tag-araw sa tropiko. Ang pineapple emoji ay isang go-to kapag naglalarawan ng isang bakasyon sa beach. Inilalarawan ng emoji ang matinik na ginintuang prutas na may matinik na dahon na tumutubo mula sa itaas. Ito rin ay isang malusog na pagkain at ang emoji ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa malusog na pagkain at mga smoothies. Habang inilalarawan ng emoji ang prutas, maaari ding gamitin ang texture nito para ilarawan ang isang taong may masamang personalidad. Isang taong mukhang sweet pero susunduin ka ng mga spike niya kapag masyado kang malapit. Halimbawa: “Sino ang handa para sa pina-coladas sa dalampasigan? 🍍🍍”

Kopya

Keywords: halaman, pineapple, pinya, prutas

Codepoints: 1F34D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )