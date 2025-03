Ang isang bagel ay maaaring bilog na parang donut, ngunit ang pagkain na ito ay isa sa isang uri. Isa itong sikat na pagkaing pang-almusal na kadalasang inihahain ng toasted na may cream cheese. Ang bagel emoji ay nagpapakita ng isang simpleng bagel na hiniwa sa kalahati. Ang Bagel ay isang produkto ng tinapay at ginawa mula sa fermented na harina, pinakuluan sa tubig at pagkatapos ay inihurnong. Kilala ang mga bagel na kinakain sa umaga ngunit pinipili ng ilang tao na magkaroon ng bagel sandwich para sa tanghalian. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga bagel, almusal, comfort food sa umaga, o mga coffee shop. Halimbawa: Ang continental breakfast ngayong araw ay may kasamang pagpipilian ng toasted bagel 🥯.

Keywords: bagel, bake, bakery, bilog, pagkain, tinapay

Codepoints: 1F96F

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )