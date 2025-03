Ang emoji na ito ay nagpapakita ng masarap at malapot na sabaw na may mga gulay at iba pang sangkap na lumulutang sa itaas. Ang singaw na nagmumula sa pagkain ay nagpapahiwatig na ito ay medyo mainit, na parang luto lamang at malamang na may napaka-nakakaakit na aroma. Ipadala ito sa iyong kaibigan kapag gusto mong magsama-sama ng hotpot, o maaaring maging ramen.

Keywords: kaserola, kaserola ng pagkain, nilaga, pagkain, sabaw

Codepoints: 1F372

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )