Ang sandwich emoji ay nagpapakita ng dalawang-hiwa na sandwich na may iba't ibang karne, keso, at gulay sa loob. Ang mga sandwich ay napakasikat na mga pagkain sa tanghalian, at madali ring maiimpake para sa mahabang paglalakad, pananghalian ng brown na bag ng mga bata, at maliliit na meryenda.

Keywords: sandwich, tinapay

Codepoints: 1F96A

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )