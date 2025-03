O queijo é uma guloseima melhor servida, como você gosta. Blocos frios, queso quente, fondue fervendo, escolha sua delícia láctea. O emoji de fatia de queijo mostra uma única fatia de queijo com buracos. O emoji de queijo pode ser usado de várias maneiras. Use este emoji para falar sobre alimentos com queijo, mantimentos, laticínios e qualquer coisa relacionada a queijo. Também pode ser usado quando se fala de algo que fede, ou se alguém “corta o queijo” (peidos). Este também é um grande emoji usado em Wisconsin, porque eles são conhecidos como cheeseheads. Exemplo: Brenda ganhou 🧀 extra na pizza.

Copiar

Keywords: queijo, queijo suíço

Codepoints: 1F9C0

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )