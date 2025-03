Soft Ice Cream é uma guloseima doce e congelada que é fácil de comer. As crianças adoram e os pais também. Existem até versões sem leite e veganas para quem não bebe leite de vaca. Este emoji mostra um cone de bolo recheado com sorvete de baunilha em forma de espiral. O sorvete soft é semelhante ao sorvete tradicional, mas tem uma textura muito mais macia e menos densa devido à adição de ar durante o período de congelamento. O emoji de sorvete macio transmite a sensação de infância, algo doce, verão e tempos felizes. Use este emoji ao falar sobre sorvete, sobremesa, doce e verão. Exemplo: Charlie, certifique-se de trazer dinheiro suficiente para a praia para comprar sorvete para as crianças 🍦.

Copiar

Keywords: sorvete, sorvete de casquinha, sorvete italiano, sorvete na casquinha

Codepoints: 1F366

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )