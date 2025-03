La crème glacée molle est une gâterie sucrée et glacée facile à manger. Les enfants adorent et leurs parents aussi. Il existe même des versions sans produits laitiers et végétaliennes pour ceux qui ne boivent pas de lait de vache. Cet emoji montre un cône de gâteau rempli de crème glacée molle à la vanille en forme de spirale. La crème glacée molle est similaire à la crème glacée traditionnelle, mais sa texture est beaucoup plus douce et moins dense en raison de l'ajout d'air pendant la période de congélation. L'emoji de glace douce dégage le sentiment de l'enfance, quelque chose de doux, d'été et de moments heureux. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de crème glacée, de dessert, de douceur et d'été. Exemple : Charlie s'assure d'apporter assez d'argent à la plage pour avoir la glace des enfants 🍦.

Keywords: glace, glace italienne

Codepoints: 1F366

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )