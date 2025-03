Ang Soft Ice Cream ay isang matamis at frozen na pagkain na madaling kainin. Gustung-gusto ito ng mga bata at gayon din ang kanilang mga magulang. Mayroon ding mga dairy free at vegan na bersyon para sa mga hindi umiinom ng gatas mula sa mga baka. Ang emoji na ito ay nagpapakita ng isang cake cone na puno ng malambot na vanilla ice cream na hugis spiral. Ang malambot na ice cream ay katulad ng tradisyonal na ice cream ngunit ito ay mas malambot sa texture at hindi gaanong siksik dahil sa pagdaragdag ng hangin sa panahon ng pagyeyelo. Ang malambot na icecream na emoji ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagkabata, isang bagay na matamis, tag-araw at masasayang panahon. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa ice cream, dessert, sweet, at summertime. Halimbawa: Si Charlie ay tiyaking magdadala ka ng sapat na pera sa dalampasigan para makakuha ng icecream ng mga bata 🍦.

Keywords: dessert, ice cream, matamis, pagkain, panghimagas, swirl ice cream

Codepoints: 1F366

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )