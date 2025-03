Ang hirap sumimangot habang kumakain ng ice cream...unless lactose intolerant ka. Ang ice cream ay isang matamis at frozen na pagkain na maaaring mangailangan ng isang scoop ng ice cream at kaunting lakas ng braso upang makalabas sa balde kung ito ay masyadong nagyelo. Ang ice cream emoji ay nagpapakita ng isang mangkok na may isang scoop ng vanilla ice cream at isang topping. Ayon sa kaugalian, ang ice cream ay ginawa mula sa gatas ng gatas o cream at may lasa ng iba't ibang bagay tulad ng asukal, kakaw, o vanilla. May mga opsyon na hindi dairy, vegan at walang asukal. Karaniwang nagbebenta ng sorbetes ang isang lalaki ng ice cream sa mga bata sa mga kapitbahayan mula sa isang trak ng sorbetes. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa ice cream, dessert, matamis, bata, tag-araw, frozen na pagkain at anumang bagay na nauugnay sa ice cream, tulad ng ice cream man, ice cream truck o ice cream parlor. Halimbawa: Nay, darating ang lalaking ice cream! Pwede po bang kumuha ng 🍨.

Keywords: dessert, ice cream, matamis, pagkain, panghimagas

Codepoints: 1F368

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )