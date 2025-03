Ang ice cream ay creamy, frozen, mayaman sa lasa at matamis. Ito ay isang paboritong dessert para sa mga bata na tumatakbo sa mga ice cream truck o ice cream parlor para matikman ang masarap na meryenda. Ang ice cream ay may iba't ibang lasa at inihahain kasama ng mga toppings tulad ng whipped cream at sprinkles.