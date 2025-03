Se você gosta de doces, o emoji de pirulito pode excitá-lo. O emoji pirulito mostra um redemoinho redondo colorido em cima de um bastão curto. A cor do emoji pirulito varia de acordo com o teclado emoji. O emoji pirulito é comumente usado quando se fala de doces, crianças, balas e festas. Este emoji transmite uma sensação de alegria, felicidade, celebração e algo brilhante. O emoji de pirulito também pode ser usado para falar sobre cáries por comer muito açúcar. Use este emoji ao falar sobre um pirulito doce ou alguém tão doce quanto um pirulito. Exemplo: Todas as crianças receberão um 🍭 depois de terminarem o dever de casa.

Keywords: bala, doce, pirulito

Codepoints: 1F36D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )