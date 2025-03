Este emoji, quando usado no sentido literal, representa um prato delicioso que costuma ser servido com carne ou frutos do mar. No entanto, quando usado no termo não literal, um emoji de taco pode ser enviado a amigos como uma insinuação sexual, pois geralmente representa as partes íntimas de uma mulher.

Keywords: comida mexicana, taco

Codepoints: 1F32E

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )