Este emoji retrata um cupcake clássico em sua linda embalagem, com um redemoinho de glacê no topo, decorado com granulado. Envie isso para suas amigas quando quiser uma noite divertida de cozimento ou envie com um emoji de dente para dizer às pessoas que você gosta de doces (ou uma cárie).

Keywords: bolo, confeitaria, cupcake, doce, torta

Codepoints: 1F9C1

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )