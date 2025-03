A pizza, que ficou famosa na Itália, tornou-se uma comida favorita em todo o mundo. Esta comida extravagante vem em todos os tipos de estilos; os amantes de pepperoni, margherita e carne estão entre algumas das opções de pizza mais populares. Este emoji mostra uma fatia de pizza com queijo e calabresa. Use este emoji ao falar sobre pizza, hora do jantar, fome ou algo delicioso. Exemplo: “Queremos pizza para o jantar. Pepperoni extra, segure as anchovas. 🍕

Keywords: fatia de pizza, pizza

Codepoints: 1F355

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )