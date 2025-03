Hé pouvez-vous m'aider à ouvrir cette noix de coco? Ce fruit tropical est populaire pendant les vacances à la plage et dans la cuisine comme complément sain aux repas. L'emoji à la noix de coco montre un fruit de noix de coco coupé en deux avec un centre charnu blanc et une coque brune poilue. Les noix de coco sont utilisées dans de nombreux aliments et friandises comme les cocktails, les bonbons et les boissons tropicales. La noix de coco est très dure à l'extérieur et très difficile à ouvrir. Une fois ouvert, la viande et le jus sont sucrés. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de noix de coco, de quelque chose de sain ou de quelqu'un qui a une personnalité difficile à craquer ! Exemple : "Viv n'a pas l'air très gentille, mais une fois que vous avez percé cette coquille dure, elle est aussi douce qu'une noix de coco 🥥

Keywords: fruit, noix de coco, palmier, piña colada

Codepoints: 1F965

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )