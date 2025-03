Vous cherchez quelque chose de fruité et juteux qui peut vous saouler sur la plage ? Essayez une boisson tropicale comme une piña colada ou un daiquiri glacé. L'emoji boisson tropicale montre une boisson colorée dans un verre rond garni de fruits et d'une paille. Les boissons tropicales sont le mélange de différents sirops de fruits, sucres et alcools comme le rhum, le whisky, la vodka, la tequila et le gin ! Si vous n'aimez pas l'alcool, vous pouvez toujours commander une version vierge de cette boisson, ce qui signifie qu'elle est sans alcool. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de fêtes, de vacances, de plages, de bars tiki, de fêtes à la piscine ou d'une escapade tropicale. Exemple : Cette boisson glacée sur la plage était savoureuse et forte. Encore un coup s'il vous plait ! 🍹.

Keywords: cocktail tropical, verre

Codepoints: 1F379

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )