Qui a besoin d'un corps chaud, quand on peut faire un hot-dog ! La délicieuse friandise à la viande est généralement servie avec un petit pain, du ketchup, de la moutarde, de la relish et peut-être même des oignons si vous avez envie. L'emoji de hot-dog montre un weiner de hot-dog, assis dans un petit pain arrosé de moutarde. Ces repas portables sont célèbres lors d'événements en plein air comme les barbecues et les matchs de baseball. Cet emoji peut également être utilisé de manière adulte pour désigner les organes génitaux masculins... le "weiner". Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'aliments de rue, de hot-dogs, de collations, de faim, de baseball et de « weiners ». Exemple : Bob prépare des 🌭 juste à temps pour le match.

Keywords: hot dog, saucisse, saucisse de francfort

Codepoints: 1F32D

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )