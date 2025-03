Quem precisa de um corpo quente, quando você pode fazer um cachorro-quente! O delicioso deleite carnudo geralmente é servido com pão, ketchup, mostarda, condimento e talvez até cebola, se você estiver gostando. O emoji de cachorro-quente mostra um cachorro-quente, sentado em um pão regado com mostarda. Essas refeições manuais são famosas em eventos ao ar livre, como churrascos e jogos de beisebol. Este emoji também pode ser usado de forma adulta para se referir à genitália masculina... o “weiner”. Use este emoji ao falar sobre comida de rua, cachorro-quente, lanches, fome, beisebol e “weiners”. Exemplo: Bob está grelhando alguns 🌭 bem a tempo do jogo.

Copiar

Keywords: cachorro-quente, hot dog, pão com salsicha

Codepoints: 1F32D

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )